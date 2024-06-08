«Станет только хуже»: Лерчек перечислила запретные темы для блогеров Лерчек посоветовала блогерам избегать связанных с политикой тем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лерчек (Валерия Чекалина)

Блогерам при ведении социальных сетей следует избегать тем, связанных с политикой, жестокостью и прочим негативом, поделилась мнением инфобизнесмен Лерчек (Валерия Чекалина) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). Она отметила, что как блогер никогда не стала бы обсуждать со своей аудиторией то, что не соответствует ее ценностям жизни, передает корреспондент NEWS.ru.

Не советую никому трогать тему политики, даже если очень сильно хочется высказаться. Станет только хуже всем вокруг. И вы будете нервничать. [Не советую освещать] все, что связано с жестоким обращением. Вообще любые негативные темы. Те темы, которые не соответствуют моим ценностям жизни, я никогда не буду обсуждать. Главное, наверное, показывать [все] на своем примере, — отметила она.

Лерчек также призналась, что после запрета на использование интернета не могла осознать этого на протяжении двух месяцев. В рамках Петербургского международного форума она рассказала, что ей приходилось «стирать грани» и принимать, что она является не только блогером.