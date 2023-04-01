«Если у меня будет мальчик»: Первый канал переименовал хит Бейонсе Первый канал неправильно перевел название хита Бейонсе «If I Were a Boy» на шоу «Голос»

Первый канал неправильно перевел название песни Бейонсе «If I Were a Boy» («Если бы я была парнем»). В титрах на шоу «Голос» звучавшая композиция была указана как «Если у меня будет мальчик». Соответствующий пост со скринами ошибки опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

В песне американской певицы нет слов о рождении ребенка. Хит посвящен истории о том, как бы Бейонсе повела себя, если бы стала на день мужчиной. Согласно строкам песни, она бы надела, что хотела, отправилась бы пить пиво с друзьями и веселиться с девушками.

Ранее в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Пропаганду запретят в том числе и среди взрослых россиян. Документ запрещает выдачу прокатных удостоверений на фильмы с материалами, в которых пропагандируется ЛГБТ и смена пола. Помимо этого, под запрет попадают товары, пропагандирующие однополые сексуальные отношения.