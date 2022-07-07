Джонсона пригласили стать спецкором российского СМИ на Украине

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

Российское информационное агентство URA.RU пригласило объявившего об отставке британского премьер-министра Бориса Джонсона стать специальным корреспондентом для работы на Украине. Соответствующее письмо редакция направила в канцелярию кабинета министров Великобритании. Отмечается, что Джонсон раньше был журналистом и даже хотел стать военкором.

Мы готовы быть первой организацией, которая предложит господину Джонсону новую работу. Принимая во внимание опыт господина Джонсона в журналистике, мы предлагаем ему задуматься над сотрудничеством с нами. Нам будет интересно сотрудничать с господином Джонсоном как с корреспондентом на освобождённых землях Украины, — заявлено в письме.

Редакция URA.RU выразила уверенность, что после такой работы премьер-министр сможет изменить своё мнение о происходящем на Украине. Ему предложили получить «незабываемый опыт в новой должности».

Сегодня, 7 июля, Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.