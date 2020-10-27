Жительнице Пскова лифтом отрезало четыре пальца руки

https://static.news.ru/photo/9b95b67c-183c-11eb-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Происшествия Пскова | Псков Онлайн/vk.com

В Пскове женщине лифтом отрезало четыре пальца на руке, когда она пыталась спасти свою собаку.

Инцидент произошёл в доме № 67 на улице Коммунальной в Пскове. Как рассказала дочь пострадавшей, её мать выходила гулять с собакой. Когда она возвращалась, поводок зажало дверьми лифта. 42-летняя женщина попыталась спасти собаку и лишилась четырёх пальцев, передаёт «Псковская лента новостей».

Пострадавшую госпитализировали и прооперировали в областной больнице. На месте происшествия уже побывали следователи, а также сотрудники управляющей компании и фирмы, обслуживающей лифтовое оборудование. По словам жителей дома, подъёмник был установлен около 30 лет назад, с ним периодически возникают проблемы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Северной столице преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета нашли убитой. При этом у женщины был отрезан палец.