В Петербурге преподавателя нашли мёртвой и без пальца

https://static.news.ru/photo/f2cc0c66-1765-11eb-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Северной столице преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета нашли убитой. При этом у женщины был отрезан палец.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. По его данным, труп был обнаружен 25 октября в квартире дома на улице Димитрова Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца, — сообщил источник.

По предварительной версии, неизвестный преступник отрезал своей жертве палец, чтобы разблокировать её смартфон. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жительницу Санкт-Петербурга, которая убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире, освободили в зале суда сразу после вынесения приговора.