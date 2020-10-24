В Петербурге преподавателя нашли мёртвой и без пальца

В Северной столице преподавателя-биохимика из Санкт-Петербургского государственного технологического университета нашли убитой. При этом у женщины был отрезан палец.
Об этом
У женщины повреждена шея и отрезана фаланга пальца, — сообщил источник.
По предварительной версии, неизвестный преступник отрезал своей жертве палец, чтобы разблокировать её смартфон. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жительницу Санкт-Петербурга, которая убила и расчленила своего соседа по коммунальной квартире, освободили в зале суда сразу после вынесения приговора.