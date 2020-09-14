Жительница Марий Эл избила чиновника за отказ дать место в детсаду

https://static.news.ru/photo/7440e478-f69c-11ea-b0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении 39-летней жительницы Марий Эл возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Инцидент произошёл 16 марта 2020 года. Женщина пришла в управление образования администрации Йошкар-Олы и потребовала предоставить её сыну место в детском саду. При этом ребёнку не исполнилось двух лет. Малыш не был зарегистрирован в городе и не состоял на учёте. Из-за этого был вынесен отказ. В ответ на это посетительница ударила представителя учреждения кулаком по лицу и ногой по ноге.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей), — говорится в сообщении СУСК.

Дело против женщины направлено в суд.

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