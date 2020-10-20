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Жительница Кургана нашла изрубленную топором собаку

14:22, 20 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Кургана проводит проверку по факту инцидента с собакой, которой, предположительно, местный житель нанёс несколько ударов топором.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону, местная жительница по дороге на работу обнаружила окровавленную немецкую овчарку за забором частного жилого дома. Предположительно, собака пострадала от рук хозяина дома. У животного диагностированы рубленые раны, щель в черепе и раздробленная переносица.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, он проживает в Кургане.

Ранее NEWS.ru писал, что медведи на глазах у посетителей растерзали сотрудника зоопарка в китайском городе Шанхай.

Инцидент произошёл 17 октября в так называемой дикой зоне. Там животные обитают в максимально приближённых к естественной среде условиях.

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