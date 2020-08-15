Жительница Гагарина в пылу ссоры расстреляла сожителя

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Житель Гагарина (Смоленская область) обратился в полицию с жалобой на свою сожительницу.

Как сообщает смоленское издание «Рабочий путь», между 39-летним пострадавшим и его возлюбленной случился конфликт. В пылу ссоры женщина достала из сумочки травматический пистолет и открыла огонь по сожителю. Он получил серьёзную рану, но остался жив.

43-летнюю подозреваемую доставили в дежурную часть полиции. Как рассказали изданию в пресс-службе областного УМВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Степень тяжести нанесённого пострадавшему урона определила судебно-медицинская экспертиза. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы, если суд признает её виновной.

Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Приаргунске (Забайкальский край). 59-летний местный житель ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика за то, что тот баловался рядом с машиной мужчины.