Жительница Гагарина в пылу ссоры расстреляла сожителя

Житель Гагарина (Смоленская область) обратился в полицию с жалобой на свою сожительницу.
Как
43-летнюю подозреваемую доставили в дежурную часть полиции. Как рассказали изданию в пресс-службе областного УМВД, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Степень тяжести нанесённого пострадавшему урона определила судебно-медицинская экспертиза. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы, если суд признает её виновной.
Ранее NEWS.ru писал о происшествии в Приаргунске (Забайкальский край). 59-летний местный житель ранил из пневматической винтовки девятилетнего мальчика за то, что тот баловался рядом с машиной мужчины.
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