Жителей Курил предупредили об угрозе цунами

На Курильских островах объявлена угроза цунами в связи с извержением подводного вулкана в архипелаге Тонга в Тихом океане. В экстренных службах заверили, что угрозы для территории России и её населения нет, передаёт РИА Новости.

Центр цунами ФГБУ «Сахалинского УГМС» до 21:00 15 января объявил предупреждение о возможном подходе к Курильским островам волны цунами высотой не более двух метров (для Японии — трёх метров), — сказал агентству представитель служб.

Об угрозе цунами сообщило также главное метеорологическое управление Японии. Предупреждение распространяется на острова Амами и Токара. В ведомстве отметили, что приблизительная максимальная высота волны составит три метра.

Ранее сообщалось, что звуки, сопровождающие извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, были слышны даже в Новой Зеландии. Столб из дыма и пепла, вырвавшийся из кратера вулкана, составлял около 20 километров в высоту.

На архипелаге Тонга было объявлено предупреждение о цунами, жители стали массово покидать расположенные вблизи побережья дома. Столица королевства оказалась частично затоплена, в связи с этим король Тонги Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из дворца.