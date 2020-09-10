Житель Горно-Алтайска отомстил обидчику, раздавив его автомобиль

https://static.news.ru/photo/dd6a436a-f401-11ea-9ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: 04.мвд.рф

36-летний житель Горно-Алтайска умышленно повредил автомобиль своего обидчика ВАЗ-21120, раздавив его на своём ГАЗ-66. Инцидент произошёл в Майминском районе.

Как сообщили в Управлении МВД по Республике Алтай, ссора между мужчинами возникла более года назад, когда потерпевший сломал зеркало заднего вида на КамАЗе подозреваемого. Тогда всё закончилось тем, что владелец автомобиля ВАЗ обязался возместить причинённый ущерб и написал соответствующую расписку.

Спустя какое-то время мужчины встретились в одном из магазинов. Владелец КамАЗа напомнил о старом долге. Между автомобилистами снова вспыхнула ссора и завязалась драка. Нынешний потерпевший ударил подозреваемого. Тот, решив отомстить обидчику, сел за руль своего ГАЗ-66 и наехал на машину сельчанина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Сумму ущерба потерпевший оценил в 64 тысячи рублей, передаёт сайт «Новости Горного Алтая».

Ранее, как писал NEWS.ru, пассажирский состав наехал на автомобиль Mercedes-Benz, застрявший на железнодорожных путях в Канашском районе Чувашии. Водитель успел выпрыгнуть из машины. Шофёр выехал на регулируемый переезд до включения запрещающего сигнала семафора. Другие автомобилисты пытались помочь владельцу застрявшей машины убрать транспортное средство с путей, однако сделать это до приближения состава не удалось.