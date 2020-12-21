Житель Екатеринбурга поджёг машину «из-за бабы»

https://static.news.ru/photo/492ddf78-42de-11eb-b2c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге пьяный житель поджёг свой автомобиль. Машина находилась в общем пользовании с его любовницей.

Как передаёт E1.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Свердловской области, инцидент произошёл в субботу, 19 декабря. Очевидцы сообщили в полицию, что на улице Смазчиков горит автомобиль. По информации свидетелей, водитель остановился на дороге, облил авто бензином, бросил спичку и ушёл.

Горожане остановили его и спросили, зачем он это сделал, на что тот коротко ответил: «Из-за бабы».

Возгорание удалось потушить за три минуты.

Как рассказала подруга поджигателя, автомобиль находился в общем пользовании у её 27-летней приятельницы и её 37-летнего любовника. Ранее мужчина пообещал возлюбленной сжечь её машину и её саму после того, как она первый раз заявила о желании расстаться.

По словам подруги, девушка оценила материальный ущерб в 150 тысяч рублей, но больше всего она переживает сейчас за свою жизнь. По факту происшествия полиция начала проверку. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Петербурга неосторожно прикурил сигарету и дотла сжёг квартиру площадью 60 квадратных метров. В МЧС отметили, что виновник в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям он пояснил, что в момент прикуривания случайно вспыхнула кисточка с уайт-спиритом — растворителем для красок. В результате пожара пострадали квартира, расположенная этажом выше, и балкон ещё одной.