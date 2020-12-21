Житель Екатеринбурга поджёг машину «из-за бабы»

В Екатеринбурге пьяный житель поджёг свой автомобиль. Машина находилась в общем пользовании с его любовницей.
Как
Горожане остановили его и спросили, зачем он это сделал, на что тот коротко ответил: «Из-за бабы».
Возгорание удалось потушить за три минуты.
Как рассказала подруга поджигателя, автомобиль находился в общем пользовании у её 27-летней приятельницы и её 37-летнего любовника. Ранее мужчина пообещал возлюбленной сжечь её машину и её саму после того, как она первый раз заявила о желании расстаться.
По словам подруги, девушка оценила материальный ущерб в 150 тысяч рублей, но больше всего она переживает сейчас за свою жизнь. По факту происшествия полиция начала проверку. Обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Петербурга неосторожно прикурил сигарету и дотла сжёг квартиру площадью 60 квадратных метров. В МЧС отметили, что виновник в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям он пояснил, что в момент прикуривания случайно вспыхнула кисточка с уайт-спиритом — растворителем для красок. В результате пожара пострадали квартира, расположенная этажом выше, и балкон ещё одной.