https://static.news.ru/photo/f1b7c0ee-4ceb-11ea-8f92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два легковых автомобиля столкнулись в Улуг-Хемском районе Тувы. Девять человек получили травмы. Ещё двое погибли.

Среди пострадавших есть трое несовершеннолетних детей, пишет ТАСС.

Накануне в результате столкновения автобуса и фуры в Кемеровском районе пострадали семеро детей. В настоящее время все они находятся на амбулаторном лечении. Одного мальчика госпитализировали в больницу Анжеро-Судженска.

ДТП произошло 7 февраля 2020 года в Яшкинском районе на автодороге Кемерово — Анжеро-Судженск. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в автобус, перевозивший детскую спортивную команду. Погибли два человека и 39 пострадали, писал NEWS.ru.