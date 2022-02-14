Женщина в Москве выкинула новорожденного ребёнка из окна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Радиостанция RMF FM опубликовала первые кадры с завода взрывчатых веществ NtiroErg в польском Крупском Млыне, где произошёл сильный взрыв. Уточняется, что в результате происшествия было разрушено одно из зданий предприятия. На месте находятся десятки пожарных, на завод также направлены вертолёты санавиации. Информации о жертвах нет, в настоящее время ведутся поиски двух работников предприятия.

Был такой взрыв, что всё затряслось. В 20 километрах от места взрыва стёкла тряслись, — рассказал журналистам один из очевидцев. Это не первый взрыв на фабриках NitroErg, отмечает радиостанция. В...