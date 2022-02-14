Женщина в Москве выкинула новорожденного ребёнка из окна
Тридцатилетняя женщина в Москве выкинула своего новорожденного ребёнка из окна квартиры
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:58, 15 февраля 2022
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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На юго-востоке Москвы женщина выбросила из окна четвёртого этажа своего новорожденного ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столице. Инцидент произошел после домашних родов. В результате мальчик остался жив.
ЧП случилось на улице Ставропольская Юго-восточного административного округа столицы.
Женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома, — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что новорожденный мальчик и 30-летняя женщина в результате происшествия госпитализированы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Перми годовалый мальчик выпал из окна на девятом этаже, но остался жив. По словам очевидцев, его приземление смягчил сугроб