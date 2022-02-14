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Женщина в Москве выкинула новорожденного ребёнка из окна

Тридцатилетняя женщина в Москве выкинула своего новорожденного ребёнка из окна квартиры
00:58, 15 февраля 2022
Женщина в Москве выкинула новорожденного ребёнка из окна Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
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На юго-востоке Москвы женщина выбросила из окна четвёртого этажа своего новорожденного ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столице. Инцидент произошел после домашних родов. В результате мальчик остался жив.

ЧП случилось на улице Ставропольская Юго-восточного административного округа столицы.

Женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна 4 этажа жилого дома, — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что новорожденный мальчик и 30-летняя женщина в результате происшествия госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Перми годовалый мальчик выпал из окна на девятом этаже, но остался жив. По словам очевидцев, его приземление смягчил сугроб

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