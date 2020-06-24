Женщина утонула в Москве-реке в центре столицы

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Пресс-служба МЧС сообщила о том, что в Москве-реке у Павелецкой набережной утонула женщина.

Спасатели прибыли по заявлению очевидца и пытались спасти тонувшую женщину. Прибыла бригада скорой помощи и пострадавшую передали медикам, — цитирует сообщение ТАСС.

Представители ведомства подчеркнули, что спасатели проводили реанимационные действия. Однако женщину уже было не спасти. Медработники констатировали смерть.

NEWS.ru писал ранее, что семь школьников утонули при попытке спасти друга из реки. Инцидент произошёл около плотины.