https://static.news.ru/photo/293c07e8-e06b-11e9-818b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух осуждённых исправительной колонии № 9 города Соликамска Пермской области. Их подозревают в избиении и изнасиловании сокамерника.

По данным ведомства, инцидент произошёл 22 сентября. В ближайшее время планируется предъявить обвинения подозреваемым 1986 и 1990 годов рождения.