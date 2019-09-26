Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух осуждённых исправительной колонии № 9 города Соликамска Пермской области. Их подозревают в избиении и изнасиловании сокамерника.
По данным ведомства, инцидент произошёл 22 сентября. В ближайшее время планируется предъявить обвинения подозреваемым 1986 и 1990 годов рождения.
Официальный канал правозащитного проекта «Гулагу-нет» 24 сентября опубликовал видеозапись, на кадрах которой видно, как двое мужчин бьют молодого человека по телу, лицу, голове и печени, а также хватают его за руки, лишая возможности оказать сопротивление. Основатель проекта утверждает, что инцидент произошёл «по указанию оперативников» из-за отказа потерпевшего платить им взятки и подписывать явки с повинными о преступлениях, которые он не совершал.