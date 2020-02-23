Заместитель начальника таможенного поста столичного аэропорта Шереметьево задержан и арестован в Москве по подозрению в получении взятки.
Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении его под стражу. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Черникова А.А., подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в суде.
Как
Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича обвинили во взяточничестве. По имеющейся информации, она, занимая указанный пост, получила 4 млн рублей.
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