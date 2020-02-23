https://static.news.ru/photo/48c5a678-5654-11ea-a4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель начальника таможенного поста столичного аэропорта Шереметьево задержан и арестован в Москве по подозрению в получении взятки.

Мещанский районный суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении его под стражу. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении Черникова А.А., подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в суде.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Сейчас с ним проводятся следственные действия. В случае если его вина будет доказана, Черникову грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-помощницу бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича обвинили во взяточничестве. По имеющейся информации, она, занимая указанный пост, получила 4 млн рублей.