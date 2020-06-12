За прошедшие сутки удары молнии в Новосибирске убили двух людей

Представитель СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила об инциденте в регионе. По её словам, за прошедшие сутки удары молнии убили двух людей.
13 июня около 22:00 в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения, житель города Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку, — цитирует её РИА Новости.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Устанавливаются детали инцидента. За несколько часов до этого от удара молнией в посёлке Коченево погиб 25-летний мужчина.
Как писал NEWS.ru, удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин.