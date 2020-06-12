За прошедшие сутки удары молнии в Новосибирске убили двух людей

На Бойцовой улице на востоке столицы произошла ссора между двумя мужчинами. Один из них открыл стрельбу, вероятно, из травматического пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

На службу «02» в 19:43 поступило сообщение о том, что по адресу: улица Бойцовая, дом 1 произошел конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них, предположительно, из травматического...