Юные вандалы под Костромой разгромили кладбище, куда пришли за конфетами

Двое малолетних вандалов повредили два десятка памятников на поселковом кладбище в Костромской области. Мальчики, одному из которых 12 лет, а другому 13, пришли на погост, чтобы поесть конфет с могил, которые оставляли местные жители. Идея крушить надгробия пришла им в голову спонтанно.
Из 19 поваленных и повреждённых памятников два оказались полностью разбиты,
Заметив, что одно из надгробий плохо закреплено, подростки его раскачали и уронили. Процесс им понравился, и они проделали подобную процедуру со всеми памятниками, которые смогли сдвинуть, — рассказали в ведомстве.
С заявлением в полицию обратился директор кладбища, который обнаружил вывороченные из земли могильные плиты.
Вскоре личности вандалов были установлены. Оба прежде уже попадали в поле зрения правоохранителей и состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчиков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Один из приятелей может быть отправлен в спецучреждение закрытого типа. Ранее он уже попадал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за совершение хищений чужого имущества.
Ранее в Бурятии, как писал NEWS.ru, в братской могиле похоронили более ста фотографий погибших бойцов. Так было решено сделать после того, как их штырями проткнул рабочий, неверно истолковавший приказ начальства о благоустройстве памятного мемориала.
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