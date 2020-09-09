Юные вандалы под Костромой разгромили кладбище, куда пришли за конфетами

https://static.news.ru/photo/ff71aa9a-f2ab-11ea-b26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: 44.мвд.рф

Двое малолетних вандалов повредили два десятка памятников на поселковом кладбище в Костромской области. Мальчики, одному из которых 12 лет, а другому 13, пришли на погост, чтобы поесть конфет с могил, которые оставляли местные жители. Идея крушить надгробия пришла им в голову спонтанно.

Из 19 поваленных и повреждённых памятников два оказались полностью разбиты, уточнили в пресс-службе регионального главка МВД. Там добавили, что инцидент произошёл в вечернее время в посёлке Красное-на-Волге.

Заметив, что одно из надгробий плохо закреплено, подростки его раскачали и уронили. Процесс им понравился, и они проделали подобную процедуру со всеми памятниками, которые смогли сдвинуть, — рассказали в ведомстве.

С заявлением в полицию обратился директор кладбища, который обнаружил вывороченные из земли могильные плиты.

Вскоре личности вандалов были установлены. Оба прежде уже попадали в поле зрения правоохранителей и состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей мальчиков к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Один из приятелей может быть отправлен в спецучреждение закрытого типа. Ранее он уже попадал в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей за совершение хищений чужого имущества.

Ранее в Бурятии, как писал NEWS.ru, в братской могиле похоронили более ста фотографий погибших бойцов. Так было решено сделать после того, как их штырями проткнул рабочий, неверно истолковавший приказ начальства о благоустройстве памятного мемориала.