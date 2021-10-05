Яхта с россиянами потерпела крушение недалеко от Находки

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Яхта «Селена», на борту которой находятся три россиянина, потерпела крушение в 28 милях от залива Находка в Приморье. На судне сломаны мачта и двигатель, сообщает ТАСС.

Подробности крушения агентству рассказал начальник морского спасательно-координационного центра Владивостока Николай Пирожков.

МСКЦ Владивостока направил к аварийному судну спасательное судно «Лазурит» приморского филиала Морспасслужбы и два судна, находящиеся в районе бедствия парусного судна — танкер «Сахалин Айленд» и рыболовное судно «Каратаево», — рассказал специалист.

На данный момент судно «Каратаево» уже подошло к яхте. Члены экипажа чувствуют себя нормально, медицинская помощь им не требуется. Яхту отбуксируют в направлении острова Аскольд.

Ранее сообщалось, что в Белом море потерпело бедствие частное судно «Фаворит». Его экипаж подал сигнал бедствия с сообщением о затоплении трюма.