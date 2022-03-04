Выпавшего в Москве из окна 11-го этажа ребёнка поместили в реанимацию

На юге Москвы ребёнок выпал из окна 11-го этажа. В настоящее время он находится в реанимации. Медики оценивают состояние как тяжёлое. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская.

Сегодня из окна 11-го этажа многоквартирного дома на Каширском шоссе выпал ребёнок шести лет. Сейчас ребёнок находиться в тяжёлом состоянии в реанимации. Его обследуют врачи. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, — рассказала Ярославская.

По её словам, в семье имеется ещё четверо детей. В поле зрения опеки семья не попадала, жалоб от соседей и учителей не поступало.

Вся семья сейчас находится вместе, с ними работают сотрудники опеки и попечительства и правоохранительные органы. Совместно с правоохранителями разбираемся в причинах случившегося, держу ситуацию на контроле, — уточнила детский омбудсмен.

Она также отметила, что нынешний случай не является единичным, и призвала не забывать о маленьких детях весной, когда становится тепло и в квартирах открывают окна.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы женщина выбросила из окна четвёртого этажа своего новорождённого ребёнка. Инцидент произошёл после домашних родов. В результате мальчик остался жив. ЧП случилось на улице Ставропольской Юго-Восточного административного округа столицы.

Также стало известно, что в Перми годовалый мальчик выпал из окна на 9-м этаже, но остался жив. По словам очевидцев, его приземление смягчил сугроб.