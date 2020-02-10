https://static.news.ru/photo/e370adce-4bfc-11ea-8994-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Пострадавшие в столкновении катера и лодки в Таиланде российские туристы были застрахованы на $40 тысяч в компании ERV. Случаи всех россиян признаны страховыми.

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали об этом РИА Новости. По их данным, двое туристов в настоящий момент госпитализированы, остальных с лёгкими травмам отпустили в отель после врачебного осмотра.

Как сообщал NEWS.ru, утром 10 февраля в районе острова Пхукет катер, на борту которого находилось 34 россиянина, столкнулся с пустой лодкой. Двое детей в возрасте 6 и 12 лет погибли при столкновении. Российские следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что погибшие дети были братом и сестрой, которые приехали в Таиланд, чтобы погостить у бабушки с дедушкой.