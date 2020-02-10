Пострадавшие в столкновении катера и лодки в Таиланде российские туристы были застрахованы на $40 тысяч в компании ERV. Случаи всех россиян признаны страховыми.
Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР)
Как сообщал NEWS.ru, утром 10 февраля в районе острова Пхукет катер, на борту которого находилось 34 россиянина, столкнулся с пустой лодкой. Двое детей в возрасте 6 и 12 лет погибли при столкновении. Российские следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело. Позже стало известно, что погибшие дети были братом и сестрой, которые приехали в Таиланд, чтобы погостить у бабушки с дедушкой.
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