https://static.news.ru/photo/34730504-4bf9-11ea-a3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/ Global Look Press

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело после столкновения туристических катеров в районе острова Пхукет.

Дело открыто по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ начал доследственную проверку инцидента в Таиланде, в результате которого погибли двое российских детей. Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия, а также уточняют количество погибших и пострадавших.

Столкновение двух туристических катеров в районе острова Пхукет произошло утром 10 февраля. На одном из судов находились 39 российских туристов. Помимо двух погибших, пострадали 22 человека.