Восемь из девяти погибших при стрельбе в Казани опознаны

Практически все девять погибших в результате стрельбы в казанской гимназии № 175 опознаны. Личность последней жертвы устанавливается, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На данный момент опознаны восемь из девяти погибших, — сказал собеседник агентства.
Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматривается версия о наличии у него сообщников.
В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек и ещё 20 получили ранения. Жертвами нападения стали восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки.
Ранее мать казанского стрелка прокомментировала ЧП, произошедшее в гимназии. Женщина рассказала, что ничего не знала о готовившемся нападении.