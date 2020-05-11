Воробьёв поможет пострадавшим при пожаре в хосписе Красногорска

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал распоряжение об оказании помощи пострадавшим в частном хосписе, который сгорел в Красногорске. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Отмечается, что пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек, девять из которых погибли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Красногорска сейчас пытаются разыскать родственников постояльцев горевшего хосписа. Обзваниваются те, кто имеет отношение к старикам. Сами выжившие пожилые люди на данный момент находятся под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но всё равно им требуется помощь и поддержка близких.