Воробьёв поможет пострадавшим при пожаре в хосписе Красногорска

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал распоряжение об оказании помощи пострадавшим в частном хосписе, который сгорел в Красногорске. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Красногорска сейчас пытаются разыскать родственников постояльцев горевшего хосписа. Обзваниваются те, кто имеет отношение к старикам. Сами выжившие пожилые люди на данный момент находятся под присмотром, их жизни ничего не угрожает, но всё равно им требуется помощь и поддержка близких.
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