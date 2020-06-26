Во Флориде сообщили о выявлении 8942 новых случаев коронавируса за сутки

https://static.news.ru/photo/b9d19a6a-b7cb-11ea-a0c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения США сообщило о 8942 новых случаев COVID-19 в США. Штат установил новый рекорд по числу заражённых.

В настоящее время в штате насчитывается более 122 тысяч подтверждённых случаев и трёх тысяч смертей, связанных с COVID-19, информирует Local10.

В мире выявлено более 9,6 млн заражённых коронавирусом. От болезни скончались 489 тысяч человек, а выздоровели — 4,8 млн. Первое место по числу случаев коронавируса занимают США — 2 381 361 человек, второе Бразилия — 1 188 631, а третье Россия — 613 944. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года.

Ранее директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд сообщил о том, что в стране могли заразиться коронавирусом в 10 раз больше человек, чем заявлено в официальной статистике. По его оценкам, это около 25 млн жителей Соединённых Штатов.

Как информировал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса власти США намерены приостановить выдачу ряда виз до конца 2020 года. Это решение позволит открыть сотни рабочих мест для американцев.