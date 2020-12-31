Видео обстрела фейерверками жилого дома в Омске попало в Сеть

https://static.news.ru/photo/04b57af6-4c46-11eb-b630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Очевидцы обстрела фейерверками десятиэтажного жилого дома в Омске выложили в Сети видео произошедшего.

Инцидент случился в новогоднюю ночь из-за неправильно установленного фейерверка. На кадрах, опубликованных изданием «Ридус», видно, как заряды салюта несколько раз попали в балконы и окна жилого дома, однако пожара не произошло.

Также в Сети оказалось видео задымления основания новогодней ёлки в Дербенте. Инцидент случился также из-за фейерверка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Омске и Дербенте Новый год прошёл не так гладко, как хотелось бы местным жителям. Так, в новогоднюю ночь омичи обстреляли из фейерверков десятиэтажный дом. Заряды салюта попали в балконы и окна жилого дома. К счастью, на этот раз пожара удалось избежать. Согласно данным правоохранителей, по факту инцидента никто из жильцов дома к ним не обращался. При этом полицейские в очередной раз напомнили любителям петард о реальной ответственности за порчу чужого имущества.

В то же время в Дербенте в самый разгар веселья задымилась городская ёлка. Инцидент опять же произошёл из-за фейерверков. Как пояснили в городской администрации, петарды запускали из каркаса новогоднего дерева. По всей видимости, один из зарядов оказался с дефектом, поэтому возник дым. В конечном итоге на центральную площадь Дербента прибыли пожарные и устроили всем собравшимся оригинальную вечеринку с использованием водомёта.