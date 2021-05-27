В Ярославле девушка погибла на железнодорожном мосту во время селфи

В Ярославле 16-летняя девушка погибла от удара током на железнодорожном мосту, куда она забралась, предположительно, чтобы сделать селфи. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент
В прокуратуре отметили, что на мосту установлен знак, запрещающий проход. Соответствующая табличка установлена и перед железнодорожными путями.
Следователи изучат все обстоятельства происшествия, повлёкшие смерть девушки и, при необходимости, примут меры.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы девушка упала в Москву-реку возле Кремля. Предположительно, она пыталась сделать селфи на Большом Каменном мосту, но поскользнулась.