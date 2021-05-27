В Ярославле девушка погибла на железнодорожном мосту во время селфи

https://static.news.ru/photo/fec59186-bf21-11eb-afe6-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: yaroslavl-news.net

В Ярославле 16-летняя девушка погибла от удара током на железнодорожном мосту, куда она забралась, предположительно, чтобы сделать селфи. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл 27 мая около 19 часов на железнодорожном мосту станции Которосль. По предварительным данным, шестнадцатилетняя девушка хотела сделать селфи на мосту, однако получила удар током и скончалась на месте.

В прокуратуре отметили, что на мосту установлен знак, запрещающий проход. Соответствующая табличка установлена и перед железнодорожными путями.

Следователи изучат все обстоятельства происшествия, повлёкшие смерть девушки и, при необходимости, примут меры.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы девушка упала в Москву-реку возле Кремля. Предположительно, она пыталась сделать селфи на Большом Каменном мосту, но поскользнулась.