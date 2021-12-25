В Туле арестовали депутата гордумы от «Единой России»

Суд в Туле постановил заключить под стражу депутата гордумы от партии «Единая Россия» Александра Бороненко. Парламентарий подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА Новости. По данным следствия, подозреваемый устроил на работу своими помощниками трёх человек, которые обязанности не выполняли, а зарплату вместо них получал сам Бороненко.

СУ СК по региону возбудило в отношении депутата уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Также отмечается, что в случае обвинительного приговора местное отделение «Единой России» намерено исключить его из своих рядов.

Правоохранительные органы оперативно уведомили Тульское региональное отделение партии о возбуждении уголовного дела. В соответствии с требованием устава будет рассмотрен вопрос о приостановке членства Александра Бороненко в «Единой России». В случае вынесения обвинительного приговора он будет исключён из партии, — говорится в сообщении регионального отделения ЕР.

Ранее в Красноярском крае правоохранительные органы задержали вице-спикера законодательного собрания региона Сергея Натарова. В настоящее время он находится в изоляторе. Как сообщал источник в правоохранительных органах, задержание вице-спикера связано с уголовным делом его сына. Антон Натаров, экс-советник губернатора Красноярского края, подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарка. Натарова-младшего задержали в 2019 году, позже отправили под домашний арест.