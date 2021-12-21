В Красноярском крае задержан вице-спикер Заксобрания региона

В Красноярском крае правоохранительные органы задержали вице-спикера Законодательного собрания региона Сергея Натарова. В настоящее время он находится в изоляторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, задержание вице-спикера связано с уголовным делом его сына. Антон Натаров, экс-советник губернатора Красноярского края, подозревается в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Натарова-младшего задержали в 2019 году, позже отправили под домашний арест.

В региональном Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.

Сергей Натаров родился в 1968 году в Ростове-на-Дону. В 2001–2011 годах был депутатом краевого Законодательного собрания. С 2013 по 2015 годы занимал должность заместителя министра экономики и регионального развития. В 2016 году избран депутатом Госдумы от ЛДПР. В сентябре 2021 года избран в Заксобрание края, занял пост вице-спикера.

Ранее сообщалось, что следователи задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей.