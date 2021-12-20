Ректора самарского вуза задержали по делу о мошенничестве

Следователи задержали ректора Самарского государственного экономического университета (СГЭУ) по делу о покушении на мошенничество с ущербом вузу в 1,4 млн рублей, сообщает региональное управление СК. Ректором вуза, согласно данным на официальном сайте учебного заведения, является Светлана Ашмарина.

По версии следствия, в ноябре 2020 года подозреваемая, действуя совместно с заместителем начальника отдела по научным исследованиям и инновациям организации научных исследований и подготовки научных кадров, заключила фиктивные договоры, по условиям которых вуз выступал исполнителем научно-исследовательских работ. При этом указанные работы фактически были выполнены подчинённым обвиняемой путём переработки ранее написанных им работ и фальсификации результатов социологических исследований.

Таким образом, после подписания актов приёмки-передачи выполненных работ на расчётные счета образовательного учреждения заказчиками были перечислены денежные средства в размере 3 млн 500 тысяч рублей. Далее с целью хищения указанных денежных средств обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения, которые фактически не выполняли работы, денежные премии. Часть из выплаченных денежных средств обвиняемая обманным путём присвоила себе, — говорится в сообщении.

Ущерб вузу, по данным Следственного комитета, составил 1,4 млн рублей. Следователи предъявили ректору обвинение в покушении на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра просвещения, бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова обвиняется в лоббировании выделения бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитeль будущего», Фонду новых форм развития образования. Расследование проводится по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период её пребывания на посту замглавы Минпросвещения.

Ракова скрывалась от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, экс-замминистра просвещения отключила телефон и не выходила на связь с близкими. 6 октября после задержания супруга Ракова всё же пришла в отделение. Она не признаёт вину и отрицает, что скрывалась от следствия.