В Сочи задержали подростка, планировавшего устроить взрыв в школе

https://static.news.ru/photo/4edbdaee-8c6f-11eb-bb23-96000091f725_660.jpg Фото: fsb.ru

Сотрудники ФСБ в Сочи задержали учащегося одного из местных лицеев, который намеревался устроить взрыв в образовательном учреждении. Вычислить его удалось благодаря публикации в соцсети.

О своих планах изготовить бомбу и совершить нападение на одноклассников подросток написал в соцсети «ВКонтакте». В ходе обыска у него дома силовики обнаружили взрывчатое вещество, компоненты для его изготовления, дневник с инструкциями по сборке самодельных бомб, а также материалы о вооружённых нападениях на школы, рассказали «Интерфаксу» в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данному факту будет принято процессуальное решение. Каких-либо подробностей по данному инциденту в ведомстве не привели. Мотивы подростка пока неизвестны.

Ранее NEWS.ru писал, что в Керчи задержали двоих подростков, подозреваемых в подготовке теракта. У них изъяли взрывные устройства и компоненты для изготовления бомб. Они намеревались устроить взрыв в школе. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что подобные и многие другие проблемы можно предотвратить, если со стороны взрослых будет проявляться контроль и повышенное внимание к каждому ребёнку.