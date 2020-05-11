В СК проводят с организатором сгоревшего хосписа следственные действия

https://static.news.ru/photo/1c52c33c-9358-11ea-8fcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Сотрудники Следственного комитета РФ в настоящее время проводят необходимые следственные действия с организатором хосписа, сгоревшего на территории подмосковного Красногорска. Об этом журналистам 11 мая сообщили представители СК.

Отмечается, что процессуальный статус организатора хосписа в настоящее время ещё не определили.

Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия, — передаёт ТАСС сообщение от сотрудников СК РФ.

Ранее организатор хосписа, в котором в результате пожара погибли девять человек, не смог назвать точное число постояльцев. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

Пожар возник в ночь на 11 мая в пансионате «Второй дом», который использовался как хоспис. В нём находилось 29 человек. В настоящее время местные власти занимаются поиском родственников постояльцев сгоревшего хосписа. Вышившие пожилые люди находятся под присмотром. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее передавал NEWS.ru, причиной пожара в хосписе на территории подмосковного Красногорска могла стать неисправность электрической проводки.