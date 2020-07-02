В S7 прояснили ситуацию с опасным сближением самолётов над Ростовом

https://static.news.ru/photo/4c79a750-bc71-11ea-823d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания S7 прокомментировали инцидент 10 июня в небе над Ростовом, когда в воздухе едва не столкнулись два самолёта. Там отметили, что экипажи повели себя очень грамотно, благодаря чему удалось избежать трагедии.

Представители авиакомпании пояснили, что в современных лайнерах есть система предупреждения опасного сближения. Она заблаговременно подаёт сигнал о возможном столкновении, поэтому у пилотов всегда есть возможность осуществить безопасный манёвр, даже в отсутствие сигналов диспетчера.

Каждые полгода пилоты в обязательном порядке отрабатывают действия в подобных ситуациях на авиационных тренажёрах, — сообщили РИА Новости в S7.

Ранее NEWS.ru отмечал, что лайнер авиакомпаний S7 чуть не столкнулся с самолётом Emirates Airlines. Диспетчеры в последние минуты предотвратили авиакатастрофу, которая могла привести к многочисленным жертвам.

Опасное сближение самолётов заметили только тогда, когда между ними оставалось всего несколько километров. Лайнеры были друг от друга на расстоянии около 7 км по горизонтали и 150 метров по вертикали. Это вдвое меньше допустимого минимального расстояния.

Первым неладное заметил диспетчер смежного сектора, он и предупредил коллегу, используя при этом нецензурные выражения. Пилоты лайнера S7, летевшего из Ростова в Москву, получили указание снизить высоту, а лайнеру Emirates Airlines, следовавшему из Осло в Дубай, было сказано отвернуть вправо, оставаясь на прежней высоте. В результате самолёты смогли разойтись. Действия диспетчеров сейчас проверяет спецкомиссия.