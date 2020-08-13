В России от коронавируса скончались ещё 114 человек

https://static.news.ru/photo/8482fa04-de02-11ea-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки зафиксировано 114 летальных исходов в результате заражения коронавирусом. Общее число погибших с начала пандемии достигло 15 498. Такие данные на 14 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего по стране выявлено 912 823 случаев коронавирусной инфекции, из них 5 065 за последние сутки. Выздоровели 722 964 человек. Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице зафиксировано 250 991 заболевших. В первый десяток российских регионов также входят Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Свердловская область, ХМАО, Иркутская область, Красноярский край, Ростовская и Челябинская области. Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса — в Чукотском автономном округе: 162 случая, из них 151 человек уже выздоровел. Умер один пациент.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 11 августа заявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, которую якобы уже опробовала на себе одна из его дочерей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство российских врачей, опрошенных мобильным приложением «Справочник врача», выразили скептическое отношение к вакцине от COVID-19, которая создана в центре Гамалеи. В исследовании приняли участие три тысячи медиков, из них 52% заявили, что не готовы делать себе прививку данным препаратом. Главной причиной недоверия к российской вакцине медики назвали отсутствие достаточных данных о её эффективности.