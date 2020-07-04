В пригороде Вены убили критиковавшего Кадырова политэмигранта

https://static.news.ru/photo/5da09736-be3e-11ea-ba0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lukas Barth-Tuttas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уроженец Чечни, называвший себя бывшим сотрудником Министерства шариатской государственной безопасности республики Ичкерия, Мамихан Умаров застрелен выстрелом в голову в Австрии.

Известный как Анзор из Вены сепаратист ранее критиковал Рамзана Кадырова. Он также связывал покушения в Европе на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов с российскими спецслужбами.

Убийца подкараулил жертву около торгового центра G3 в пригороде Вены. Выстрел, оказавшийся смертельным, прозвучал в 19.30 по местному времени, сообщает издание Österreich.

Отмечается, что полиция смогла задержать предположительного киллера. Его серебристый автомобиль был остановлен в Линце. В убийстве подозревают уроженца Чечни, проживающего в Европе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 23 августа 2019 года в берлинском парке Тиргартен застрелили чеченского боевика Зелимхана Хангошвили. По версии немецкого следствия, обвиняемый россиянин Вадим К. подъехал к гражданину Грузии на велосипеде и трижды выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Хангошвили скончался на месте, а обвиняемого задержали по горячим следам. Москва отрицает связь с убийством.