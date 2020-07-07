В Петербурге майора полиции подозревают в убийстве пенсионера МВД

https://static.news.ru/photo/ed178528-c131-11ea-8700-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы задержали полицейского, которого подозревают в расправе над находившимся на пенсии сотрудника Министерства внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Следственного комитета.

Задержанный мужчина работал инспектором отдела по вопросам миграции управления МВД по Красносельскому району Петербурга. Вместе с ним задержали ещё одного подозреваемого. Им оказался местный житель 1994 года рождения.

По версии следователей, подозреваемые приняли решение убить пенсионера МВД, чтобы не возвращать ему один миллион рублей, взятый в долг. Мужчину злоумышленники задушили в автомобиле 12 мая. Труп, как предполагает следствие, подельники спрятали в заброшенном гараже. При этом тело на данный момент не найдено, сообщил портал «Медиазона».

До этого «Фонтанка» писала, что майор Гридасов был задержан по делу об убийстве бывшего подполковника полиции Кочигина, а вместе они продавали цветы.

Родные пенсионера пришли в полицию с заявлением о пропаже пенсионера МВД и рассказали, что в тот день он встречался с Гридасовым. В среду следователи допросили бывшего омоновца. Он рассказал, что инспектор пригласил пенсионера встретиться, чтобы отдать ему долг и убил его.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-координатор правозащитного проекта Gulagu.net Борис Ушаков, находясь в СИЗО, решился на проведение традиционной акции протеста среди заключённых. 37-летний мужчина наглотался гвоздей.