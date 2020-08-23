В Перу 13 участников вечеринки умерли после прибытия полиции

https://static.news.ru/photo/48e66b34-e523-11ea-ad5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carlos Garcia Granthon/Global Look Press

Полиция Перу приехала в одно из заведений для разгона незаконной вечеринки. После этого 13 её участников скончались от удушья в возникшей давке.

Люди, проживающие рядом с заведением Thomas Restobar в районе Лос Оливос, сообщили в полицию о вечеринке, на которой присутствуют около 120 человек. Массовые собрания людей в стране временно запрещены из-за чрезвычайного положения, говорится в сообщении МВД страны.

Прибывшие на место полицейские не стали задействовать какое-либо оружие или канистры со слезоточивым газом. Тем не менее посетители заведения попытались сбежать. Из здания был только один выход, у которого столпились люди и началась давка.

В результате 13 человек, чьи личности устанавливаются, скончались, трое пострадали, трое сотрудников полиции также пострадали, когда пытались помочь людям, — заявили в пресс-службе полиции.

Всего было задержано 23 человека, ведётся расследование. Устанавливаются люди, причастные к организации вечеринки.

NEWS.ru писал, что в Бразилии на дискотеке умерли девять человек. Инцидент произошёл, когда двое мотоциклистов обстреляли полицейских, после этого злоумышленники скрылись. Рядом проходила дискотека с пятью тысячами участников. Началась паника и давка.