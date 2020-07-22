В Обнинске водитель выехал на встречку и удивился, что его не пропустили

На одной из обнинских улиц мужчина оказался на встречной полосе, но не сразу понял это и начал кричать на сигналивших ему других участников движения. Происшествие удалось снять на смартфоны женщинам, стоящим на другой стороне дороги.
Как сообщил портал «Подъём», водитель, по предварительным данным, был пьян.
Как писал NEWS.ru, дело актёра Михаила Ефремова рассмотрит судья, приговорившая полковника Захарченко и футболистов Кокорина и Мамаева. Речь идёт о Елене Абрамовой.
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