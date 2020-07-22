В Обнинске водитель выехал на встречку и удивился, что его не пропустили

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Оппозиционному политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете. Потерпевшим по нему является ветеран Великой Отечественной войны 94-летний Игнат Артёменко.

Сегодня Навальному предъявили обвинение и допросили в качестве обвиняемого. Вину он не признал. Моему подзащитному также дали повестку о явке в СК в четверг. Нас обещали уведомить об окончании следствия,...