В Новосибирске таксист устроил погоню с шестью патрульными машинами

https://static.news.ru/photo/2163163a-c9bb-11ea-b2f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске отчаянный таксист устроил настоящую погоню с участием шести патрульных автомобилей, соответствующее видео опубликовано местной службой эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На представленных кадрах видно, как автомобиль KIA Rio с логотипами Uber на высокой скорости движется по трассе, в то время как его пытаются догнать патрульные машины с мигалками.

Так, маршрут преследования пролегал через территорию Зальцовского и Железнодорожного районов Новосибирска. В какой-то момент седан ушёл через улицу Ленина на Димитровский мост и скрылся на левом берегу. Как уточняется, водитель KIA Rio нарушил множество пунктов ПДД в процессе погони.

По предварительной информации, водитель седана KIA не выполнил требований об остановке, в следствии чего началась погоня за нарушителем, — следует из сообщения городской Госавтоинспекции, которое приводит «АСТ-54».

В настоящее время правоохранители ищут автомобиль нарушителя.

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Так, авария произошла на улице Юбилейной. Один подросток на «Урале» не справился с управлением и допустил столкновение с мотоциклом «Иж-Юпитер», за рулём которого сидел его сверстник, а на пассажирском сиденье — школьница.