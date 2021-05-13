Москвич хотел устроить стрельбу в школе, как в Казани

https://static.news.ru/photo/b17b915c-b3d0-11eb-a822-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичная полиция разыскивает автора сообщения о готовящемся массовом расстреле и взрыве в одной из московских школ. Молодой злоумышленник хотел повторить поступок казанского стрелка. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Всех переполошил 25-летний бывший ученик школы по имени Виталий. Он в переписке со сверстником отправил найденный в Сети скриншот из TikTok, где некий пользователь предупреждает, что собрался устроить массовый расстрел по примеру казанского стрелка.

Всех приветствую. Меня зовут Диз, просто запомни 20.05.2021, город Москва 16:42... Школа №*** два 20–25-летние мужчины расстреляют многих детей, — говорится в сообщении.

Завуч школы сразу же передала информацию о предполагаемом расстреле в полицию, а те обратились к сотрудникам ФСБ. Теперь автора сообщения разыскивают. В школе же тем временем приняты все необходимые меры по противодействию возможному инциденту.

Предполагаемый стрелок вдохновился примером своего «казанского коллеги». Так, утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек Ильназ Галявиев. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая было объявлено в Татарстане днём траура.