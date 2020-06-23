В Москве после ДТП в тоннеле загорелась машина

В столице из-за загоревшегося автомобиля перекрыто движение в Северо-Западном тоннеле.
Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своём Twitter. По его данным, возгорание произошло в результате ДТП. Инцидент произошёл на проспекте Маршала Жукова.
Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто. Движение в область без затруднений, — говорится в сообщении.
В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
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pic.twitter.com/QA6kG38Gwp June 23, 2020
Ранее NEWS.ru писал о том, что авария с участием трамвая произошла 23 июня на востоке столицы. Транспортное средство наехало на человека.
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