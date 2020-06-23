В Москве после ДТП в тоннеле загорелась машина

https://static.news.ru/photo/965ccba0-b545-11ea-a981-fa163e074e61_660.jpg Северо-Западный тоннель Фото: Максим Денисов/mos.ru

В столице из-за загоревшегося автомобиля перекрыто движение в Северо-Западном тоннеле.

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своём Twitter. По его данным, возгорание произошло в результате ДТП. Инцидент произошёл на проспекте Маршала Жукова.

Движение по тоннелю в сторону центра полностью перекрыто. Движение в область без затруднений, — говорится в сообщении.

В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авария с участием трамвая произошла 23 июня на востоке столицы. Транспортное средство наехало на человека.