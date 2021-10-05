Семья спаслась при пожаре в Москве с помощью кальяна

В жилом доме на юге столицы ночью 5 октября произошёл пожар. От угарного газа скончались женщина с ребёнком, которые пытались самостоятельно эвакуироваться из квартиры. Очевидец происшествия Евгения рассказала NEWS.ru, что она спаслась вместе с сестрой и братом, используя воду из кальяна, чтобы намочить тряпки.

В коридоре почувствовали запах дыма, мы с сестрой побежали посмотреть, открыли дверь из квартиры и [увидели] просто огромный ком чёрного дыма, побежали в комнату. Хотели наполнить ёмкость [водой], но просто не успели добраться до ванной, там уже всё было в чёрном дыму, и мы мигом закрылись на балконе с сестрой и братом, — сообщила Евгения.

По её словам, дым начал проникать на балкон и нужно было чем-то намочить тряпки, чтобы через них можно было дышать. К счастью, рядом оказался кальян с водой, который недавно использовали.

Мы его разобрали, открыли колбу, намочили наши тряпки, он спас нас на целый час, пока нас не эвакуировали. Дышать было вообще нечем. Укутались в намоченную тряпку и ждали, пока нас смогут вытащить из квартиры, — рассказала очевидец происшествия.

Ранее NEWS.ru пообщался с жителем дома, который сообщил о пожаре в скорую помощь, но вызов у него не приняли и бросили трубку.

Двухкомнатная квартира загорелась по адресу: Сумской проезд, дом 17, корпус 2. Из горящего дома спасли 30 человек, семеро из них пострадали. Позже в карете скорой помощи скончались два человека. Ещё один ребёнок находился при смерти, но его удалось спасти.