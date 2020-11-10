В Москве автобус врезался в ограждение

https://static.news.ru/photo/33113b4e-238b-11eb-9d0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский рейсовый автобус влетел в разграничитель дорожного полотна. Водителю в этот момент стало плохо. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Автобус с пассажирами врезался в ограждение по адресу Багратионовский проезд, 5. Предварительная причина — резкое ухудшение самочувствия у водителя. В данный момент его на месте осматривают врачи скорой помощи, — рассказал собеседник ТАСС.

Инсайдер уточнил, что по предварительным данным, пассажиры не пострадали, а на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Недавно в столице произошла ещё одна авария с участием пассажиров автобуса. Однако 5 октября не повезло ожидающим автобуса на остановке. В центре Москвы иномарка въехала в остановку общественного транспорта. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Как писал NEWS.ru, в понедельник старшая дочь Веры Глаголевой попала в аварию.