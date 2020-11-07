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Старшая дочь Веры Глаголевой попала в аварию

08:30, 09 ноября 2020
Анна Нахапетова Анна Нахапетова Фото: anahapetova/instagram.com

Старшая дочь актрисы Веры Глаголевой Анна Нахапетова попала в ДТП. На полной скорости в авто балерины врезалась машина, которую вёл 19-летний юноша.

Спасли артистку ремни безопасности, так что она не пострадала. Но больше всего её возмутил не сам факт аварии, а «хамство» со стороны сотрудников ДПС, которые приехали оформлять аварию, пишет балерина в своём микроблоге.

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С дочкой известной актрисы разговаривали на повышенных тонах, а когда она предложила освидетельствовать второго воителя на алкоголь, ей ответили так, что она «потеряла дар речи».

Ну и конечно, эти ребята, гоняющие на дорогах, они же ничего не боятся! Они абсолютно уверены в своей безнаказанности! И пока у нас не изменятся штрафы, пока у нас будут приезжать родители этих пацанов и делать всё возможное, чтобы «договориться» за своего сыночка, на дорогах будет твориться этот беспредел, — высказалась Нахапетова.

Парень, машина которого врезалась в авто балерины, отделался штрафом в 500 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внучка покойной актрисы Веры Глаголевой, 13-летняя Полина Симачёва, на своей странице в социальной сети поделилась трогательным посланием в память о бабушке. Дочь Анны Нахапетовой написала, что скучает по звезде картины «Выйти замуж за капитана».

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