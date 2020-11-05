Автомобиль въехал в остановку в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/b3ed6c08-1f56-11eb-9612-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТИПИЧНАЯ МОСКВА/vk.com

Автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в центре Москвы 5 ноября 2020 года. Пострадали, по предварительной информации, четыре человека.

ДТП произошло на Садовом кольце рядом со станцией метро «Маяковская», передаёт РИА Новости. До аварии машина находилась в пробке, после чего начала выезжать из дорожного затора. По последним данным, травмы получили две женщины и двое детей.

Накануне в Василеоостровском районе Санкт-Петербурга автомобилист наехал на ногу несовершеннолетнему. Пострадавшего мальчика спасли прохожие. Инцидент произошёл на пересечении 8-й линии и Малого проспекта Васильевского острова. Очевидцы в соцсетях рассказывают, что прохожим пришлось руками приподнять заднюю часть автомобиля, чтобы освободить застрявшую под колесом ногу молодого человека. Водитель после наезда не смог завести заглохшую машину.

На сделанных свидетелями снимках видно, что на помощь пострадавшему пришли как минимум двое мужчин. Также заметно, что происшествие случилось прямо на пешеходном переходе. О состоянии пострадавшего данных пока нет.

Ранее NEWS.ru сообщал о ДТП со смертельным исходом в Московской области. Водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку в Щёлковском районе, ребёнок скончался от полученных травм.