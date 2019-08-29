https://static.news.ru/photo/2c8db030-ca78-11e9-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщения об изъятии внутренних органов у погибшей в Турции 16-летней россиянки.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что после смерти девушки правоохранительные органы Турции завели уголовное дело. В рамках медико-судебной экспертизы в таких случаях изымаются образцы отдельных органов для проведения расширенного исследования.

Посольство России в Анкаре направило ноту в МИД Турции с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти девушки и о ходе расследования дела.

На текущий момент ответ от турецких властей не поступил, — сообщили РБК в МИД России.

В ведомстве добавили, что расследование продолжается. Правоохранительными органами Турции будут установлены обстоятельства трагического инцидента, также будет дана оценка действиям медицинского учреждения.

Как ранее сообщал News.ru, инцидент произошёл в июле. Софию Ланшакову доставили в одну из частных клиник с подозрением на инфекцию. У девочки сильно заболел живот. Медики диагностировали острый аппендицит, однако, по словам отца девушки, не проводили должного лечения, в результате чего она скончалась. Позднее родители умершей заявили об исчезновении её внутренних органов.

Российское посольство в Турции заявило, что внутренние органы умершей могли понадобиться турецкой стороне для проведения судмедэкспертизы.