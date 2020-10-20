16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Красноярске мужчина ударил кондуктора за просьбу надеть маску

17:24, 20 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Красноярска в ответ на просьбу надеть маску в автобусе ударил кондуктора, следует из сообщения пресс-службы регионального главка ГУМВД.

Как уточняется на сайте ведомства, по решению мирового судьи мужчина отправлен под арест на 13 суток.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе проверки было установлено, что пассажир автобуса вёл себя агрессивно. Он отказался надеть маску и нанёс побои женщине-кондуктору.

Его личность была установлена, а сам он задержан... Судьёй мирового суда Октябрьского района ему назначен административный арест сроком на 13 суток, — отметила Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что троллейбус врезался в столб в городе Коврове Владимирской области. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили в местном МВД.

Инцидент произошёл примерно в 15:20 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Чкалова.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео