В Красноярске мужчина ударил кондуктора за просьбу надеть маску

https://static.news.ru/photo/97209a80-12e2-11eb-8b66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Красноярска в ответ на просьбу надеть маску в автобусе ударил кондуктора, следует из сообщения пресс-службы регионального главка ГУМВД.

Как уточняется на сайте ведомства, по решению мирового судьи мужчина отправлен под арест на 13 суток.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе проверки было установлено, что пассажир автобуса вёл себя агрессивно. Он отказался надеть маску и нанёс побои женщине-кондуктору.

Его личность была установлена, а сам он задержан... Судьёй мирового суда Октябрьского района ему назначен административный арест сроком на 13 суток, — отметила Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что троллейбус врезался в столб в городе Коврове Владимирской области. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили в местном МВД.

Инцидент произошёл примерно в 15:20 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Чкалова.