В Красноярске мужчина ударил кондуктора за просьбу надеть маску

Житель Красноярска в ответ на просьбу надеть маску в автобусе ударил кондуктора, следует из сообщения пресс-службы регионального главка ГУМВД.
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По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе проверки было установлено, что пассажир автобуса вёл себя агрессивно. Он отказался надеть маску и нанёс побои женщине-кондуктору.
Его личность была установлена, а сам он задержан... Судьёй мирового суда Октябрьского района ему назначен административный арест сроком на 13 суток, — отметила Волк.
Ранее NEWS.ru писал, что троллейбус врезался в столб в городе Коврове Владимирской области. В результате ДТП пострадали семь человек, сообщили в местном МВД.
Инцидент произошёл примерно в 15:20 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Чкалова.