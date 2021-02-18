В Красноярске ищут человека, бросившего петарду в машину спикера горсовета

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Правоохранительные органы в Красноярске разыскивают мужчину, который бросил зажжённую петарду в направлении машины спикера городского совета Наталии Фирюлиной. Полиция пытается установить личность злоумышленника.

Утром 19 февраля в дежурную часть городского отделения полиции поступило сообщение, что неизвестный бросил пиротехническое изделие в направлении автомобиля председателя красноярского горсовета. Во время инцидента никто не пострадал, пишет «Коммерсант» со ссылкой на управление МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и изучают записи с камер наблюдения, чтобы найти хулигана. Сама спикер городского совета Красноярска Наталия Фирюлина комментариев по случившемуся не дала.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве полицейские задержали пассажира метрополитена, который швырнул стеклянную бутылку в проезжавший мимо станции «Пятницкое шоссе» состав. «Снаряд» угодил прямо в лобовое стекло локомотива. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Его доставили в участок для возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Поезд после «атаки» пришлось снять с Арбатско-Покровской линии.