В Красноярске ищут человека, бросившего петарду в машину спикера горсовета

Правоохранительные органы в Красноярске разыскивают мужчину, который бросил зажжённую петарду в направлении машины спикера городского совета Наталии Фирюлиной. Полиция пытается установить личность злоумышленника.
Утром 19 февраля в дежурную часть городского отделения полиции поступило сообщение, что неизвестный бросил пиротехническое изделие в направлении автомобиля председателя красноярского горсовета. Во время инцидента никто не пострадал,
Сотрудники полиции опрашивают очевидцев и изучают записи с камер наблюдения, чтобы найти хулигана. Сама спикер городского совета Красноярска Наталия Фирюлина комментариев по случившемуся не дала.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве полицейские задержали пассажира метрополитена, который швырнул стеклянную бутылку в проезжавший мимо станции «Пятницкое шоссе» состав. «Снаряд» угодил прямо в лобовое стекло локомотива. Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Его доставили в участок для возбуждения уголовного дела о хулиганстве. Подозреваемый теперь будет находиться под подпиской о невыезде. Поезд после «атаки» пришлось снять с Арбатско-Покровской линии.