В Коми неблагополучные подростки сожгли траурный венок на Вечном огне

https://static.news.ru/photo/13e2bce4-121e-11eb-94da-fa163e074e61_660.jpg Фото: komi.sledcom.ru

В городе Печора в Коми два ученика коррекционной школы в возрасте 11 и 12 лет сожгли траурный венок на Вечном огне мемориала.

В рамках проверки размещённой в СМИ информации о сожжении траурного венка на Вечном огне мемориала «Никто не забыт» в Печоре установлено, что к совершению указанных противоправных действий причастны двое несовершеннолетних в возрасте 11 и 12 лет, — следует из сообщения СУ СК по региону.

В сообщении также подчёркивается, что семьи детей считаются неблагополучными. Собранные в ходе проверки материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее NEWS.ru писал, что мемориал в Ельце, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны, был осквернён группой детей от 7 до 17 лет.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пять детей водили хоровод вокруг Вечного огня, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду. Личности правонарушителей установлены.