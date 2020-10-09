В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3

https://static.news.ru/photo/ddd64b5a-0a4f-11eb-be11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

В Киргизии 9 октября произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Информацию об этом представил портал inbusiness.kz со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования Казахстана.

Как уточняется, эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 км в 166 км юго-восточнее от города Алма-Ата. Энергетический класс землетрясения — 10,4.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал, следует из сообщения Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр располагался в 31 км к северо-западу от города Слюдянка и 83 км к юго-западу от Иркутска.