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В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3

19:39, 09 октября 2020
Фото: Ivan Damanik/Global Look Press

В Киргизии 9 октября произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Информацию об этом представил портал inbusiness.kz со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования Казахстана.

Как уточняется, эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 км в 166 км юго-восточнее от города Алма-Ата. Энергетический класс землетрясения — 10,4.

Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал, следует из сообщения Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр располагался в 31 км к северо-западу от города Слюдянка и 83 км к юго-западу от Иркутска.

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