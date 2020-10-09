В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Киргизии 9 октября произошло землетрясение магнитудой 4,3.
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Как уточняется, эпицентр землетрясения залегал на глубине 20 км в 166 км юго-восточнее от города Алма-Ата. Энергетический класс землетрясения — 10,4.
Ранее NEWS.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе озера Байкал, следует из сообщения Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр располагался в 31 км к северо-западу от города Слюдянка и 83 км к юго-западу от Иркутска.
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